et AFP

publié le 06/10/2018 à 07:57

Sous pression depuis plusieurs mois pour réduire sa dette, le groupe Casino va céder des hypermarchés. La direction a confirmé vendredi 5 octobre la cession de plusieurs magasins ainsi qu'un projet de restructuration. Ce projet, qui vise une "vingtaine d'hypermarchés" sur les 110 du groupe en France, pourrait concerner jusqu'à 2.000 salariés.



"On est mécontent, affirme Frédéric Bonnard, délégué CGT du groupe Casino à RTL. L'explication est économique : quelques établissements ne sont pas rentables et la direction veut en sortir une vingtaine. C'est un constat d'échec pour nous, Casino aurait du mieux s'adapter au marché", estime le délégué. La direction a dit être "en contact avec d'éventuels repreneurs et que toutes les propositions seront étudiées", a ajouté l'intersyndicale.

Des marques d'intérêt émanant de "System U, Leclerc et Intermarché" ont déjà été enregistrées, a indiqué de son côté à l'AFP le SNTA-FO, premier syndicat au sein du groupe de distribution, faisant état des propos de la direction lors de la réunion. Le groupe a récemment révélé en outre avoir été approché par Carrefour en vue d'un rapprochement, initiative qui a échoué.

À écouter également dans ce journal

SOS Méditerranée - Une vingtaine de militants de Génération Identitaire ont envahi le siège de l'association à Marseille ce vendredi 5 octobre. 22 personnes ont été placées en garde à vue.



Violences policières - Une vidéo filmé par le rappeur parisien MHDdénonce la violence de l'arrestation de son frère par des policiers.



États-Unis - Après de nouveaux rebondissements, le juge Kavanaugh est quasiment assuré de faire son entrée à la Cour Suprême américaine, malgré les accusations d'agression sexuelle.



Solidarité - Une famille de Caen a fait un don de 2 millions d'euros à un hôpital malien, pour permettre aux enfants d'être opéré sur place.