Nîmes : arrestations d'un gang d'adolescents ciblant des homosexuels

et Paul Véronique

publié le 06/10/2018 à 07:51

Deux adolescents de 16 et 17 ans ont été interpellés à Nîmes mardi 2 octobre. Ils sont soupçonnés d'appartenir à un gang qui dépouillait des homosexuels de la région. Leur interpellation fait suite à une première vague de trois interpellations au mois de septembre.



Ce groupe de cinq lycéens s'inscrivait sur un site de rencontres homosexuelles. L'un d'eux se rendait chez leur victime, puis était ensuite rejoint par les autres lorsque celle-ci se retrouvait en position de faiblesse. La victime, violentée, était alors dépouillée avant que les jeunes ne prennent la fuite.

Au-delà du mode opératoire, c'est l'âge de ces garçons qui interpelle : le plus jeune a 14 ans et le plus âgé 17 ans. Cinq victimes ont été recensées pour le moment, pour un préjudice inconnu. En garde à vue, l'un des adolescents a expliqué qu'il avait découvert ce mode opératoire au sein de son établissement scolaire.

Il a ajouté qu'ils visaient la communauté homosexuelle "non pas par homophobie, mais pour leur supposée vulnérabilité". Ils estimaient enfin que, compte tenu de l'âge des agresseurs, les victimes n'oseraient pas se rendre au commissariat pour dénoncer leurs agissements de peur d’être soupçonnés de "pédophilie".