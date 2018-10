publié le 18/10/2018 à 08:05

La photo avait fait parler d'elle à la fin du mois de septembre. Emmanuel Macron, en déplacement à Saint-Martin aux Antilles, posait avec deux jeunes hommes sur un selfie. L'un d'eux faisait un doigt d'honneur.



Celui qui avait expliqué au chef de l'État qu'il sortait de prison pour un braquage, a été interpellé vendredi dernier en possession de 25 pochons de cannabis, soit environ 20 grammes. Le 30 septembre, Emmanuel Macron s'était invité chez le jeune homme à Saint-Martin, l'exhortant à trouver du travail "pour faire les travaux et reconstruire. (...) il ne faut pas rester comme ça, faire des bêtises. Les braquages c'est fini, ta mère mérite mieux que ça", lui avait-il recommandé.

Mercredi 17 octobre, le jeune homme de 22 ans a été condamné à huit mois de prison dont quatre avec sursis pour détention de stupéfiants et rébellion. Il était également poursuivi pour rébellion et violences mais il a été relaxé pour les faits de violences. Selon les gendarmes, il s'est débattu lors de son interpellation, sans porter de coups.

À écouter également dans ce journal :

Adolescent mort aux Lilas - Le témoignage de Lofti, un habitant des Lilas, semble aller dans le sens des premières conclusions de l'enquête après la mort d'un enfant de 13 ans lors d'une bagarre aux Lilas, le dimanche 14 octobre. Lofti est le premier à être arrivé sur les lieux. Il a porté les premiers secours à la jeune victime et le confirme : l'adolescent ne "portait pas de trace" des coups reçus.



Jean-Luc Mélenchon se moque de l'accent d'une journaliste - Le député de la France insoumise a imité et méprisé l'accent d'une journaliste toulousaine qui l'interrogeait ce mercredi 17 octobre à la sortie de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le Syndicat national des journalistes dénonce une humiliation gratuite.



Un crédit d'impôt pour les personnes qui hébergent des réfugiés - Les députés ont voté, contre l'avis du gouvernement, un crédit d'impôt pour les personnes qui hébergent gratuitement des réfugiés : 5 euros par nuit, dans la limite de 1.500 euros par an.