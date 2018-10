Photo polémique de Macron : "il n'y avait aucune insulte derrière la tête"

publié le 02/10/2018 à 12:26

"J'aime les enfants de la République, quelles que soient ses bêtises". C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a tenté d'éteindre la polémique après la publication d'une photo lors de son déplacement aux Antilles.



On y voit le président de la République, entourés de deux jeunes hommes. L'un d'eux fait un doigt d'honneur. Quelques minutes après la publication de la photo, Marine Le Pen avait réagi sur Twitter en qualifiant le geste d'"impardonnable".

Face à la polémique, François, un ami du jeune homme sur la photo, s'exprime au micro de RTL. "Je comprends que certaines personnes en France peuvent penser que c'est une insulte envers la France, les Français et la République. Certes, les jeunes ne devraient pas faire de doigt d'honneur à côté du président".

Il poursuit : "On savait que ça pouvait faire une grande polémique, mais il n'y avait aucune insulte derrière la tête, surtout envers les Français et la République. Nous aussi nous sommes Français, dans tous les sens du terme. C'est juste un mode de vie qui nous suit partout. On s'excuse vraiment, on ne voulait pas le mettre dans une mauvaise posture ou faire quelque chose de mal".