publié le 27/02/2019 à 08:14

Après plus de 3 mois de mobilisation des "gilets jaunes", la facture s'alourdit pour les collectivités locales. On en est à 10 millions d'euros pour Paris, rien que pour la destruction des biens publics, 3 millions et demi à Toulouse, 2 à Bordeaux. Ces violences et dégradations ont été fermement condamnées mardi par Emmanuel Macron.



Le chef de l’État recevait à l’Élysée 150 élus du Grand Est et il a, pour la 1ere fois depuis des semaines évoqué un possible retour de la taxe carbone celle qui a déclenché le mouvement des "gilets jaunes". Un retour sous conditions, sous la forme par exemple d'une taxe flottante, variable selon les cours du pétrole.

"On ne peut pas, dans l'incertitude qu'il y a sur l'évolution des cours mondiaux, dire qu'on va appliquer de manière mécanique une augmentation de la fiscalité sur le carburant, je pense que cela n'est plus soutenable", a déclaré Emmanuel Macron devant les élus du Grand-Est.

À écouter également dans ce journal

Air France - L'état néerlandais entre au capital du groupe AIR FRANCE-KLM à hauteur de 12,68%, soit presque autant que ce que détient l'état français.



Cinéma - C'est le réalisateur Mexicain Alejandro González Iñárritu qui présidera le jury de la prochaine édition du Festival de Cannes. Il a obtenu l'Oscar du meilleur réalisateur en 2015 et 2016 pour "Birdman" et " The revenant".



Football - Le Paris Saint-Germain s'est qualifié sans problème pour les demi-finales de la Coupe de France face à Dijon 3 à 0, des buts signés Di Maria et Thomas Meunier.



Transports - À Lille et Paris, seuls les véhicules les moins polluants, ceux qui ont une vignette Crit Air 0, 1, 2 ou 3 sont autorisés à circuler mercredi. Ce sont les conséquences du pic de pollution observé ces derniers jours.