publié le 27/02/2019 à 06:10

Particules fines oblige, les véhicules les plus polluants n'auront pas le droit de circuler ce mercredi 27 février à Paris, et en proche banlieue ainsi que, pour la première fois, à Lille et sa métropole.



À Paris, l'interdiction de circulation, à l'intérieur du périmètre délimité par l'A86, concerne les véhicules non classés et les véhicules de classe 4 et 5 selon la classification des vignettes Crit'Air, obligatoires à Paris.

La préfecture de police a aussi rappelé le maintien des "mesures déjà en vigueur" depuis la fin de semaine, notamment la réduction de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes et les voies rapides en Île-de-France.



En Île-de-France, les concentrations en particules fines dans l'air ont dépassé le seuil d'information fixé à 50 µg/m³ mercredi, jeudi et vendredi, grimpant même au-delà de 70 µg/m³, sans toutefois entraîner d'interdiction de circulation.

Circulation différenciée à Lille

Dans la métropole lilloise, seuls les véhicules équipés d'une vignette Crit'air 0,1, 2 et 3 seront autorisés à circuler dans un périmètre qui couvre une douzaine de communes. Les véhicules 4, 5 ou non classés pourront rouler dès lors qu'il y a au moins deux personnes à bord. La préfecture du Nord recourt à la circulation différenciée pour la première fois. Les contrevenants risquent une amende de 68 euros.



La pollution aux particules fines concernaient mercredi également d'autres régions, mais dans une moindre mesure, comme en Gironde et dans le Rhône, où la préfecture a abaissé les vitesses maximales de circulation.



Covoiturage gratuit et "forfait antipollution"

En Île-de-France, le "forfait antipollution" va être déclenché mercredi sur l'ensemble du réseau de transports en commun francilien. La mise en place de forfait, de 3,80 euros pour la journée, permet "d'inciter les Franciliens à laisser leur véhicule au garage et de privilégier les transports collectifs", a fait savoir l'autorité régionale des transports.

Pic de #pollution : @IDFmobilites agit en mettant en place mercredi 27 février le #covoiturage gratuit et un forfait antipollution à 3,80€ pour se déplacer de façon illimitée toute la journée en #TransportsIDF https://t.co/pb6sNE5Hd9 pic.twitter.com/lIuhirR9gQ — IDF Mobilités (@IDFmobilites) 26 février 2019

Le covoiturage sera également gratuit pour tous les Franciliens mercredi, en partenariat avec huit plateformes (BlaBlaLines, Clem', Covoit'ici, IDVroom, Karos, Klaxit, Ouihop, Roulez Malin).

À écouter également dans ce journal

Société - Une enquête RTL révèle le coût des manifestations des "gilets jaunes", ville par ville. Les dégâts se chiffrent en dizaines de millions d'euros et les cinq villes les plus touchées sont Paris, Toulouse, Bordeaux, Rouen et Dijon.



Justice - Tarik Ramadan contre-attaque. Le prédicateur mis en examen pour viol vient de déposer trois plaintes pour dénonciation calomnieuse. Son avocat remet en doute la parole des accusatrices.



Culture - Le réalisateur mexicain très engagé contre la politique migratoire de Donald Trump, Alejandro Gonzalez-Ignarritou, présidera le jury du prochain Festival de Cannes, qui ouvrira le 14 mai prochain. Ce réalisateur avait obtenu l'Oscar du meilleur film en 2015 avec "Birdman".