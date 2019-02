Cannes 2019 : Alejandro Gonzáles Iñárritu présidera le jury de la 72e édition

publié le 27/02/2019 à 06:02

Le réalisateur mexicain Alejandro Gonzáles Iñárritu présidera le jury de la 72e édition du Festival de Cannes, qui aura lieu du 14 au 25 mai prochain. Iñárritu succédera ainsi à l'actrice Cate Blanchett, qui avait présidé l'édition 2018.



Révélé par Amours chiennes en 2000, le réalisateur a ensuite signé 21 grammes avec Naomi Watts et Benicio del Toro, Babel avec Brad Pitt et Cate Blanchett, et Biutiful avec Javier Bardem.



Avec Birdman, porté par Michael Keaton, il a reçu l’Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur en 2015. Oscar du meilleur réalisateur qu'il a également obtenu l'année suivante pour The Revenant avec Leonardo Dicaprio.

Cette désignation de président du jury enchante le réalisateur. "Dès le début de ma carrière, le Festival de Cannes a été important pour moi. Je suis honoré d’y revenir cette année et immensément fier de présider le jury", a réagi Iñárritu. "Le cinéma coule dans les veines de la planète et ce festival en est le cœur".

La carrière du réalisateur de 55 ans a été à plusieurs reprises liée au Festival de Cannes, puisqu'il y a reçu le prix de la mise en scène en 2006 pour Babel, et en 2010, Javier Bardem y a remporté le prix d’interprétation en 2010 pour Biutiful.

Ça nous semblait important, pour la première fois, d'avoir un artiste mexicain pour présider le jury Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes Partager la citation





"Ça nous semblait important, pour la première fois, d'avoir un artiste mexicain pour présider le jury", a expliqué le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux. "Bien sûr qu'Iñárritu est un artiste non pas engagé, parce qu'il ne met pas son art au service de telle ou telle idéologie, mais c'est un homme de son temps. Il a en effet protesté contre la construction de ce mur (entre les États-Unis et le Mexique, ndlr), mais il a aussi protesté contre un certain nombre de choses qui se passent dans son pays relatives à la corruption, au gangstérisme de certains élus etc..", a-t-il poursuivi.