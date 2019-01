De Rugy annonce que l'avenir de la taxe carbone sera au menu du grand débat

publié le 17/01/2019 à 02:25

La façon dont on appliquera à l'avenir la taxe carbone "sera en débat" à l'occasion du grand débat national lancé par le président de la République, a déclaré, mercredi 16 janvier, le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy.



"Il ne s'agit pas de dire 'on va reprendre la taxe carbone telle qu'on l'avait connue jusqu'à présent'", a-t-il affirmé lors de ses vœux au monde de l'écologie. "La question qui sera en débat c'est bien sûr le niveau, le rythme (...) on peut en discuter, c'est normal, ça fait partie des choix politiques et des discussions démocratiques".

C'est l'augmentation de cette taxe l'an dernier et celle prévue au 1er janvier 2019 - finalement annulée en décembre - qui avaient provoqué la mobilisation des "gilets jaunes" à l'automne, dans un contexte de bond des cours du pétrole.

Les plus méritants seront rémunérés

"On peut aussi discuter de ce qu'on fait de la recette. Il faut entendre ce que nous ont dit les Français (...) : 'est-ce que cet argent récolté sert vraiment à la transition écologique ? Est-ce qu'il sert à l'accompagnement solidaire de cette transition écologique ?'", a encore ajouté M. de Rugy. "Ensuite on pourra prendre des décisions", a-t-il conclu.



Initialement, le gouvernement prévoyait des hausses annuelles régulières durant tout le mandat d'Emmanuel Macron de cette taxe, baptisée "contribution climat énergie".



Le ministre a dit aussi vouloir "rémunérer celles et ceux qui font des efforts" pour réduire leurs émissions de CO2, en marge des vœux. Il souhaite expérimenter en 2019 "avec des citoyens volontaires, le fait que l'on puisse mesurer les émissions de CO2 d'une personne, d'une famille, voire d'une entreprise" et "si cette personne, cette famille, cette entreprise démontre qu'elle a baissé ses émissions de CO2, pour chaque tonne de CO2 économisée, qu'on puisse en quelque sorte la récompenser de façon sonnante et trébuchante". Il pourrait s'agir d'"une forme de chèque d'économie de CO2", a suggéré François de Rugy. "C'est un concept nouveau qu'il faut travailler."