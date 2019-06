publié le 21/06/2019 à 06:31

RTL se met au diapason de la Fête de la musique. Pour célébrer en bonne et dû forme cet événement annuel, les programmes du vendredi 21 juin 2019 seront garnis, tout au long de la journée, de lives d'artistes. Le Grand Studio RTL s'occupera de la suite des festivités le samedi 22 juin.

Les animations commenceront dès 9 heures : l'émission culturelle Laissez-vous tenter débutera en douceur avec une sélection de livres pour adultes et enfants sur la musique, le tout rythmé par l'actualité musicale du jour. Suivra entre 9h30 et 11 heures, Ça peut vous arriver, présenté par Julien Courbet. L'animateur recevra en direct le groupe pop originaire de Suisse, Kadebostany. Dans À la bonne heure de Stéphane Bern, Black M présentera son nouveau single Mon Beau-frère.

En début d'après-midi, à partir de 13 heures, l'ancien ministre de la Culture et créateur de cette journée qui met la musique à l'honneur, Jack Lang, sera l'invité de Pascal Praud. Ils répondra aux questions des auditeurs. À 14 heures, Sidonie Bonnec et Thomas Hugues recevront Rose avec son nouveau morceau Larmes à paillettes dans La Curiosité est un vilain défaut.

À 16 heures, vous pourrez écouter Marc Lavoine qui sera, lui, aux côtés de Flavie Flament dans On est fait pour s'entendre et présentera son nouveau single Ma papou avant d'écouter la chanteuse Vanille, qui interprétera son single Suivre le soleil en live.

Dans les studios de Neuilly-sur-Seine, la Fête de la musique se prolongera également le samedi : le Grand Studio RTL vous propose pour la quatrième édition, Mon Premier Grand Studio, de 14 à 16 heures. Se relayeront cinq jeunes artistes, 21 Juin Le Duo, Silvàn Areg, Leonie, Marie-Flore et Deluxe.



Rendez-vous vendredi 21 et samedi 22 juin 2019, sur RTL et sur RTL.fr