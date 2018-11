et William Vuillez

publié le 21/11/2018 à 08:32

C'est une première. La commune de Grande-Synthe, dans le Nord attaque l'État pour inaction climatique. Le maire Europe Écologie les Verts, Damien Carême estime que la France n'en fait pas assez pour lutter contre le réchauffement climatique.



"La collectivité a décidé de s'engager fortement dans la lutte contre le réchauffement climatique. On a pris des engagements pour limiter les gaz à effet de serre, on est déjà à 75% d'énergies renouvelables aujourd'hui. L'État ne s'engage pas assez fortement. Il ne faut plus attendre", explique le maire de Grande-Synthe à RTL pour Alice Moreno.

Une démarche qui intervient en plein débat autour de la transition écologique et alors que les gilets jaunes maintiennent la pression. C'est le 5ème jour de mobilisation et pour la première fois un syndicat a décidé de les rejoindre, la branche transport de Force Ouvrière. Les "gilets jaunes" se sont donnés rendez-vous samedi prochain à Paris. Le gouvernement a prévenu que la manifestation ne sera pas interdite en revanche elle ne pourra pas se tenir Place de la Concorde pour des raisons de sécurité.

À écouter également dans ce journal

- Le parquet de Paris a ouvert mardi une enquête préliminaire concernant des dons reçus en 2017 par la République en Marche. Soit 144.000 euros dont l'origine n'est pas identifiée. Ce mercredi matin sur RTL, Alexis Corbiere de la France Insoumise réclame "une procédure exemplaire".



- Le comité d'entreprise de Renault a finalement tranché, c'est son numéro 2 qui va assurer l'intérim à la tète du groupe. Pour l'instant, Carlos Ghosn reste PDG car Le Conseil a estimé qu'il ne disposait pas de suffisamment d'éléments à ce stade pour le limoger. Thierry Bolloré assurera donc la direction exécutive à titre provisoire.



- L'équipe de France de football s'est imposée mardi soir, 1 à 0 face à l'Uruguay, avec un but signé Olivier Giroud. Kylian Mbappé lui est sorti après une demi-heure de jeu après s'être blessé à l'épaule. Une mauvaise nouvelle pour le PSG à 10 jours du choc face à Liverpool en Ligue des Champions.



- Yannick Noah annoncera officiellement jeudi sa sélection pour la finale de la Coupe Davis face à la Croatie, qui se tiendra le week-end prochain.