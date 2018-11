avec Lucie Valais et AFP

publié le 21/11/2018 à 07:40

"Nous nous battons". Damien Carême, le maire écologiste de la ville de Grande-Synthe, dans le Nord, a engagé lundi 19 novembre un recours gracieux auprès de l'État, dont il juge l'action inefficace en matière d'écologie. "Les citoyens font leur job et je pense que l'État ne le fait pas suffisamment", explique Damien Carême au micro de RTL ce mercredi 21 novembre.



"Je demande que la France, et j'espère que d'autres suivront le même chemin. Il y a beaucoup de citoyens et de villes qui portent plainte à l'étranger contre les États", ajoute le maire de Grande-Synthe, qui insiste pour que les dirigeants "soient contraints à mettre en œuvre des solutions pour lutter contre le changement climatique qui est la pire menace qui pèse sur notre civilisation".



À partir de la réception du recours gracieux, le gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour accéder à la demande du plaignant. "Si dans les deux mois, on n'a pas de réponse ou si l'État nous répond 'non', on ira devant le juge", a promis l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage.

Partout dans le monde, ce genre d'actions se multiplie pour faire bouger les choses en matière d'écologie. À Londres notamment, plus de 6.000 personnes se sont rassemblées samedi 17 novembre pour dénoncer "l'inaction criminelle" du gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique.