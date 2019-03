publié le 20/03/2019 à 08:34

Nous sommes le 20 mars et dans trois jours on commémorera le premier anniversaire de l'attentat de Trèbes. Le Maire de la commune et son épouse qui est la directrice du Super U vont recevoir aujourd'hui la médaille de Chevaliers de la Légion d'honneur. Samia Menassi était présente dans son magasin au moment de la prise d'otages. Son mari Eric Menassi n'oubliera jamais ce jour.



"Je cherchais mon épouse et je ne la trouvais pas. Des clients sortaient et des salariés du magasin sortaient. Ça a duré trois, quatre minutes qui ont été interminables (...) et puis j'ai vu mon épouse sortir", confie Eric Menassi au micro de Patrick Isson pour RTL. L'élu évoque ensuite son état au moment où il a réalisé que son épouse était revenue à l'intérieur de l'établissement, "J'étais en colère et j'avais peur", dit-il. Le maire de Trèbes se dit "très admiratif et fier" de sa femme.

L'attaque terroriste survenue dans le magasin Super U de Trèbes le 23 mars 2018 avait fait 4 victimes.

À écouter également dans ce journal

L'affaire de Villefontaine se solde par un non-lieu. Mais ce n'est pas terminé pour autant. Un instituteur de l'Isère était accusé d'avoir abusé et violé plusieurs dizaines d'enfants pendant les ateliers du gout qu'il organisait dans sa classe. Romain Farina s'est suicidé en 2016.



La Conférence des Evêques s'étonne de la situation inédite du Cardinal Barbarin. Hier le Pape a refusé sa démission en attendant son procès en appel.



Bruno Le Maire qui a confirmé que la croissance cette année devrait être de 1,4%. Un bon chiffre, mieux que la moyenne de la zone euro.