publié le 08/01/2019 à 08:26

Un acte héroïque. Arnaud Beltrame est décédé en mars dernier, lors de l'attentat perpétré à Trèbes. Le lieutenant-colonel avait alors pris la place d'une otage et avait tenté de négocier avec le terroriste, avant de finalement lancer l'assaut. Ses deux frères publient Au nom du frère. Un livre qui est "l'hommage fraternel à un vivant".



Les gestes et l'attitude d'Arnaud Beltrame ont été interprétés comme un sacrifice de la part de cet homme tué à l'âge de 44 ans. Un terme qui n'est pas retenu par ses frères. "Un sacrifice cela sous-entend que l'on sait ce qui nous attend et je ne pense pas qu'Arnaud savait ce qui l'attendait. Il connaissait les risques et il savait qu'il avait à faire, à un fou dangereux, qui avait déjà goûté au sang. Mais ce n'était pas un sacrifice pour la bonne raison qu'on limite Arnaud à un geste", explique Damien.

Et d'ajouter : "Son geste n'est pas simplement d'avoir échangé sa place avec un otage. Son geste, c'est d'avoir suivi le peloton du psig (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie ndlr) à l'entrée, d'avoir parlé avec le terroriste, d'avoir échangé sa place, d'avoir été en huis clos avec le terroriste pendant deux heures, d'être sorti, d'avoir négocié avec le GIGN, puis d'avoir attaqué le terroriste. Donc, tout ça était dans une logique, une sorte de processus".

Quand Arnaud Beltrame a senti qu'il n'y avait plus d'autre issue, il a lancé l'assaut. "Il s'est dit : 'C'est maintenant ou jamais. Je n'ai pas envie de me faire abattre comme un chien. Je vais tenter ma chance'. Il a pris les devants. C'est lui qui a été le moteur de sa propre destinée. Il a pris ses responsabilités", raconte Damien.