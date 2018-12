Aude : le maire de Trèbes "a hâte depuis longtemps que cette année 2018 se termine"

publié le 31/12/2018 à 08:55

C'est une année particulièrement difficile qui s'achève pour les habitants de la commune de Trèbes, dans l'Aude. Le 23 mars 2018 est encore dans toutes les têtes. Le Super U de la ville a été victime d'une attaque terroriste, lors de laquelle cinq personnes ont été tuées, dont l'assaillant et le colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame. Quelques mois plus tard, de terribles inondations ont fait 14 morts dans le département dont 6 à Trèbes.



"À titre personnel j'ai hâte depuis très longtemps que cette année 2018 se termine", confie sur RTL le maire de la ville, Éric Ménassi. "Et j'ai une pensée très forte pour tous ceux qui sont encore dans une souffrance matérielle et psychologique très forte", poursuit-il.

"350 foyers ont été touchés par les inondations, et 1.100 personnes impactées" rappelle l'édile. "Environ 300 personnes n'ont toujours pas retrouvé leur logement, parce que les maisons n'ont pas été toutes asséchées", explique-t-il, assurant néanmoins que tout le monde avait été relogé. "Les traces sont toujours visibles, mais nous avons une volonté de rebâtir une ville plus sereine et plus apaisée", conclut Éric Ménassi.

Le Super U de la ville, toujours fermé depuis l'attentat, rouvrira quant à lui ses portes le 16 janvier prochain.