publié le 09/01/2019 à 07:36

Il avait promis la main sur le cœur qu’il était loin des idées du Front National. Pourtant, l'ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani, a sauté le pas. Il quitte les Républicains pour rejoindre Marine Le Pen qui lui promet une belle place sur sa liste pour les Européennes.



Un autre transfert a eu lieu pour l'ex député de Gironde, Jean-Paul Garraud. Mais au sein des Républicains, on n’en fait pas un drame. Ce sont "deux has-been rances et frustrés", commente un responsable des Républicains. Et pourtant, ces 2 ralliements étaient attendus par Marine Le Pen comme une preuve que le Rassemblement national n’est pas un vain mot.

Et selon Jean-Lin Lacapelle, membre du bureau national du RN, ce n’est que le début. "On aura des gens qui seront issus de la société civile, des Républicains qui auront occupé des responsabilités importantes dans le passé. On va avoir de très très belles candidatures qui vont venir se rallier à notre liste", estime-t-il.

Les sondages donnent le RN en tête des Européennes, de quoi lui permettre de minimiser la défection d’une vingtaine d’élus partis rejoindre Nicolas Dupont-Aignan.

Église - Le deuxième jour du procès Barbarin débute ce mercredi 9 janvier. L'Archevêque de Lyon est poursuivi pour avoir protégé le prêtre pédophile. Laurent Duverger, âgé aujourd'hui de 50 ans, a raconté à la barre les assauts répétés lorsqu'il était scout en 1978.



Commerce - De nombreux commerçants ont subi la loi des "gilets jaunes" au mois de décembre. La secrétaire d'État à l'Économie encourage ainsi les Français à consommer pendant la période des soldes, qui s'ouvre ce mercredi 9 janvier. Il s’agit de relancer notamment les petites et moyennes entreprises, principales victimes des manifestations.



États-Unis - Donald Trump ne fléchit pas. Le président américain s’est adressé à la Nation avec une allocution télévisée en prime time. Il a dit sa détermination à financer le mur à la frontière mexicaine.