publié le 08/01/2019 à 19:13

C'est fait. Thierry Mariani va rejoindre le Rassemblement national (ex-Front national) et figurer sur la liste du parti de Marine Le Pen pour les élections européennes. L'ex-député UMP du Vaucluse et des Français de l'étranger a également annoncé ce mardi 8 janvier son départ des Républicains.



L'ancien ministre chargé des Transports de Nicolas Sarkozy entre 2010 et 2012 rejoint la liste du Rassemblement national avec l'ex-député LR Jean-Paul Garraud.

"On rejoint la liste du RN avec Jean-Paul Garraud parce qu'aujourd'hui, c'est celle qui correspond à nos convictions pour changer l'Europe", a déclaré Thierry Mariani. Jean-Paul Garraud a de son côté annoncé sur Facebook son départ de LR.

Battu aux législatives de 2017, Thierry Mariani avait plaidé pour un "rapprochement" entre la droite et le RN. Il avait également manifesté de l'intérêt pour la démarche du président de Debout la France (DLF) Nicolas Dupont-Aignan, qui conduira sa propre liste au mois de mai.



Cofondateur de "La droite populaire" avait très critique avec la stratégie du parti de Laurent Wauquiez ces derniers mois. Pour les européennes de mai 2019, Thierry Mariani préfère donc démissionner de LR et s'engager avec RN. Selon Le Figaro, il estime que "la question de l'identité et de l'immigration" sera la question centrale de la campagne européenne.



Marine Le Pen doit dévoiler les premiers noms de la liste du RN pour les européennes (26 mai) lors d'un premier meeting dimanche, après avoir déjà officialisé la désignation comme tête de liste du porte-parole Jordan Bardella.