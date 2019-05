publié le 28/05/2019 à 09:17

Une scrutin qui est un "succès pour Emmanuel Macron". C'est l'avis de Bruno Le Maire deux jours après les résultats des élections européennes. "Dans le fond, beaucoup pensaient, notamment Les Républicains, l'opposition... que 2017 était un accident de l'Histoire, en fait c'était l'histoire tout court", explique le ministre de l'Économie à l'antenne de RTL, ce mardi 28 mai.



Quant à son ancienne famille politique, Les Républicains, Bruno Le Maire livre un commentaire au vitriol. "Ils ont disparu, ils ont disparu depuis très longtemps. une famille politique n'a pas d'avenir quand elle n'est pas fidèle à son passé".

Il poursuit : "Les Républicains, depuis des années, ne le sont pas sur les sujets économiques. Quand ils refusent de choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle", attaque-t-il avant d'ajouter : "Quand on n'est pas fidèle à son passé, on n'a pas d'avenir. C'est le cas de la droite républicaine aujourd'hui".

Lors du bureau politique des Républicains qui s'est déroulé, lundi 27 mai, Laurent Wauquiez a exclu de quitter la tête du parti. À la place, il a proposé la tenue à la rentrée "d'états généraux" pour conjurer le risque d'une "disparition" de son parti. "Il est trop tard, selon Bruno Le Maire. Ce n'est plus mon sujet, mon histoire et je ne crois pas que ce soit celui des Français non plus. Les partis sont mortels, on en a la preuve et ça n'a pas d'importance".