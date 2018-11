publié le 09/11/2018 à 07:13

Les distributeurs seraient prêts, selon Bruno Le Maire, à répercuter immédiatement la baisse des cours du pétrole sur les prix à la pompe. C'est en tout cas ce que dit avoir obtenu le ministre de l'Économie. L'idée serait de contraindre les distributeurs de carburants à répercuter dans leurs prix la baisse des cours, car le cours du brut est bien en baisse depuis plusieurs semaines, mais cela ne se voit pas pour l'heure.



Les prix à la pompe varient déjà quasiment chaque jour, mais avec un décalage d'une à deux semaines par rapport à l'évolution des cours du pétrole, le temps que le baril soit transformé en carburant et que les stocks se renouvellent. C'est ce délai que le gouvernement voudrait raccourcir, notamment dans le contexte actuel pour que la baisse des cours du brut enregistrée ces derniers jours soient visibles dans les stations-services avant le 17 novembre, journée de mobilisation des automobilistes.

Les distributeurs n'ont pas dit non, tout en faisant remarquer qu'il faisait déjà le plus vite possible. Le prix du Sans Plomb 95 a baissé en moyenne de 4 centimes depuis la première quinzaine d' octobre, celui du gazole de 2 centimes depuis la mi-octobre. Difficile toutefois d'accélérer sans rogner sur les marges des pompistes déjà très faibles, en moyenne 1 centime par litre et même zéro dans les grandes surfaces qui pratiquent le prix coûtant. Les compagnies pétrolières se sont simplement engagées à répercuter les baisses sans traîner.

À écouter également dans ce journal

Carton rouge pour le PSG - Le club parisien fichait ses jeunes recrues en fonction de leurs origines ethniques. Une enquête interne est en cours. "Je trouve cela très choquant et condamnable (...) il est en notre pouvoir de saisir la justice", fait savoir la ministre des Sports Roxane Maracineanu. La LDH fait savoir qu'elle va porter plainte.



Antisémitisme - Le nombre d'actes antisémites en forte hausse depuis le début de l'année. Le Premier Ministre Édouard Philippe s'alarme sur Facebook. "Nous sommes très loin d'en avoir fini avec l'antisémitisme", déplore le Premier ministre Édouard Philippe dans une tribune publiée sur Facebook ce matin.

Football - Le finaliste de la Ligue Europe cette année, Marseille, est déjà éliminé de la même compétition après sa défaite chez la Lazzio de Rome (2-1) jeudi 8 novembre.