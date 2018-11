VIDÉO - Les accidents domestiques à l’origine de plus de 20.000 décès par an

publié le 08/11/2018 à 15:36

Les accidents domestiques sont à l'origine de 20.000 décès chaque année. Des dangers de la vie courante qui pourraient être évités en les prévenant et en modifiant nos comportements. Comment apprendre à les limiter ?



C'était il y a longtemps, mais Amandine la mère de Léo n'a rien oublié. À 10 mois, il faisait ses premiers pas, encore hésitants."Léo commençait à apprendre à marcher, il s'est tenu sur la chaise, la chaise n'a pas tenu le coup, Léo est tombé, du coup, sur la table basse, et ses deux dents, deux dents en haut, deux dents en bas se sont rejointes, la langue a été sectionnée", raconte cette maman de deux enfants.

Un accident violent, qui s’est passé en moins d'une seconde. Après des soins complexes, Léo garde aujourd'hui une séquelle : un petit trou dans la langue. "Ce sera toujours une cicatrice (...) ça l'empêche pas de parler, il s'est bien rattrapé", témoigne Amandine.

Pour prévenir au maximum ces dangers du quotidien, une campagne de prévention a été lancée jeudi 8 novembre par des assureurs afin de sensibiliser les parents, dont les comportements peuvent parfois se révéler à risque pour leurs enfants.

Vigilance dans la cuisine et la salle de bains

La cuisine est le lieu considéré comme le plus dangereux par 73% des parents. À raison. Brûlures au contact des plaques de cuissons, intoxications avec des produits ménagers, blessures avec des objets tranchants, les risques y sont effectivement très nombreux. La salle de bain est le deuxième lieu dangereux de la maison.



Les chutes provoquées par le sol mouillé et glissant sont à l’origine de nombre d’accidents domestiques, mais elles ne représentent pas l'unique danger. "Par exemple, le téléphone portable que l’on va utiliser lorsqu’on est dans le bain (...) L’eau et l’électricité ne fait pas vraiment bon ménage, donc on a un risque électrisation ou d’électrocution”, explique Murielle Bouin, experte du risque chez Calyxis.



Même si les périls sont connus, 90% des parents reconnaissent avoir des comportements à risque en présence de leurs enfants, des manques d’intentions voire des négligences, comme “téléphoner quand on cuisine par exemple, ou changer une ampoule sans couper l’alimentation générale”, énumère Nathalie Irisson, secrétaire général d'Attitude prévention.



Chaque année les accidents domestiques font 11 millions de blessés et causent 20.000 décès. C’est la première cause de mortalité chez les moins de 14 ans.