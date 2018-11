50 ans après, un homme retrouve le prêtre pédophile qui avait abusé de lui

publié le 08/11/2018 à 09:33

Jean-Marc est un Marseillais de 64 ans. Enfant, il a été abusé à plusieurs reprises par un prêtre de son diocèse. Un traumatisme immense. Il attendra 30 ans, oui 30 ans, avant d'en parler à sa famille. Une famille très pieuse où le prêtre, son bourreau, a son assiette à table.





Il patientera 15 ans encore, pour réclamer justice. Mais là, c'est trop tard, les faits sont prescrits. Il n'y aura donc ni enquête, ni tribunal, ni sanction.

Jean Marc décide alors de retrouver "son" prêtre. Une histoire à la fois stupéfiante et bouleversante que nous raconte ce matin La Provence qui a assisté à cette rencontre

de l'agresseur face à la victime.

"Je voulais, avant ma mort et avant la sienne, lui transférer, par mes mots, ce fardeau que je porte à cause de lui", explique Jean-Marc. Le face à face a eu lieu il y a quelques semaines, fin septembre. Après des mois et des mois de recherches sur Internet, Jean Marc retrouve la trace du Père Y. Et son adresse.



Il débarque alors sans prévenir et découvre un vieux monsieur. "Un vieux monsieur", raconte le journal, "d'abord surpris de retrouver ce petit garçon qu'il a vu grandir, un vieux monsieur qui, dans un premier temps, dit ne pas se souvenir, puis parle d'un moment d'égarement.



En face, Jean-Marc est terrifié. Terrifié, mais il l'interroge. Y a-t-il eu d'autres victimes Pourquoi avoir fait ça ? À la sortie, le sexagénaire n'a pas ou peu de réponse, mais il est heureux.



Le lendemain, il écrira ceci : "J'ai retrouvé ce petit enfant intérieur, mis de coté pendant tant d'année, apeuré et qui ne demandait qu'à guérir". Le poids va s'alléger. Le cauchemar, conclut La Provence, est rentré dans son placard.