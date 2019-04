Une start-up française crée un vélo électrique... sans batterie

publié le 24/04/2019 à 05:15

À la place des batteries, il y a ce qu'on appelle un super-condensateur. C'est un système de stockage d'énergie qui n'a pas besoin d'être rechargé puisqu'il fonctionne un peu comme une dynamo. Il emmagasine l'énergie quand vous pédalez, et quand vous freinez, il la restitue pour faire avancer votre bicyclette. Un vélo qui, en plus, n'a ni chaîne ni système de traction mécanique.



En clair, vous pédalez toujours au même rythme, que vous soyez sur le plat, en côte ou en descente. Et le fait de tourner les pédales ne vous fait pas avancer mais alimente votre super-condensateur qui fournit de l'énergie au moteur, qui fait tourner les roues du vélo. Vous gérez la vitesse à l'aide d'une petite gâchette située sur le guidon, comme sur les trottinettes électriques.

Par rapport à une batterie classique, ces super-condensateurs ont la particularité de se recycler. Ils sont faits de carbone et d'aluminium, sans lithium, sans métaux rares et ont une durée de vie bien plus longue : 10 à 15 ans, selon les inventeurs.

Pour l'instant, ce nouveau vélo électrique, le U-feel, existe sous la forme de concept, la start-up envisage la phase d'industrialisation dans les mois à venir. Le premier modèle grand public est prévu pour le début de l'année prochaine. Il coûtera entre 1.500 et 2.000 euros.