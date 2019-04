publié le 24/04/2019 à 04:05

Plus de 12.000 jeunes ont été sexuellement abusés par quelque 7.800 encadrants chez les Boy Scouts américains depuis 1944, des chiffres supérieurs à ceux qui circulaient jusqu'ici, a affirmé un avocat de victimes, mardi 23 avril à New York.



Les abus sexuels chez les Boy Scouts of America (BSA) ont éclaté au grand jour en 2012. À la faveur d'un litige dans l'État de l'Oregon, des milliers de pages de documents avaient été publiées montrant que l'organisation des scouts américains avait couvert pendant des décennies de nombreux abus sexuels commis par des milliers d'encadrants bénévoles.

On parlait alors de quelque 5.000 dossiers, surnommés "les dossiers de la perversion", correspondant à autant d'agresseurs sexuels présumés parmi les chefs scouts. Dossiers tenus secrets par la direction des BSA et dont le contenu n'avait souvent pas été transmis aux autorités, l'organisation se bornant à écarter les coupables supposés.

Plus de 7.000 agresseurs en 72 ans

Ce mardi, l'avocat new-yorkais Jeff Anderson, s'appuyant sur le témoignage, fin janvier dans un procès dans le Minnesota, d'une experte engagée par les BSA pour compiler ces "dossiers de la perversion", a indiqué qu'elle avait identifié 7.819 agresseurs présumés et 12.254 victimes entre 1944 et 2016.



Ces agressions ont été "sous-estimées et sous-révélées", a affirmé M. Anderson lors d'une conférence de presse. "L'ampleur du danger était connue des BSA, mais n'avait jamais été révélée jusqu'à aujourd'hui", a-t-il ajouté.



L'experte, Janet Warren de l'université de Virginie, n'a pas immédiatement confirmé ces chiffres, cités dans la transcription de son témoignage.

L'organisation des scouts se défend

Fondé en 1910, les BSA comptent aujourd'hui, selon leur site, quelque 2,4 millions de membres - filles et garçons depuis l'âge de la maternelle jusqu'à 20 ans - encadrés par un million d'adultes bénévoles. Réagissant à ces nouveaux chiffres, l'organisation a dit "s'excuser sincèrement auprès de quiconque a été blessé pendant ses années de scoutisme".



Mais elle a assuré appliquer une politique particulièrement rigoureuse pour prévenir les abus et signaler tout soupçon d'abus possible aux autorités. L'organisation prône d'ailleurs aussi l'adoption au niveau national américain d'un registre des personnes soupçonnées d'abus sexuels sur mineurs, comme il en existe déjà un pour les personnes condamnées de délits sexuels.

Une nouvelle loi pour encourager les victimes à témoigner

Les nouveaux chiffres présentés par M. Anderson interviennent alors que de nombreux avocats de l'État de New York appellent les victimes à se manifester pour tirer parti d'une nouvelle loi allongeant les délais de prescription pour les abus sexuels sur mineurs.



À partir de mi-août, les victimes auront jusqu'à l'âge de 28 ans, contre 23 ans auparavant, pour poursuivre les agresseurs présumés et leurs employeurs au pénal, et jusqu'à 55 ans au civil, selon le nouveau texte.



Adoptée après de nouvelles révélations sur les abus sexuels dans l'Église catholique, la nouvelle loi ouvre aussi une fenêtre d'un an permettant à toute victime présumée, quels que soient son âge et la date des actes reprochés, d'entamer des poursuites au civil.