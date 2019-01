publié le 16/01/2019 à 02:48

Emmanuel Macron a lancé mardi le grand débat national, à l'occasion d'un échange avec plus de 600 maires normands. Une visite de terrain pour se reconnecter avec les Français et trancher avec son image jupitérienne.

Près de sept heures durant, le président de la République a donc écouté les doléances des élus : pouvoir d'achat, justice fiscale, retraites ou l'affaiblissement des services publics en milieu rural... Des questions auxquelles le chef de l'État a longuement répondu mêlant logique, chiffres et formules choc.

Pour convaincre son auditoire, Emmanuel Macron avait également adopté un style plus direct et informel, se délestant de sa veste pour mieux défendre ses réformes. Un changement de ton qui se manifestait parfois par la familiarité de son discours.

"Il ne faut pas raconter de craques, c'est pas parce qu'on rétablira l'ISF que les gilets jaunes iront mieux. C'est de la pipe", assène-t-il sur la suppression l'ISF, balayant au passage l'une des principales revendications du mouvement.

Point par point, Emmanuel a tenu à répondre aux élus, même sur des dossiers très précis, comme la fermeture de la maternité de Bernay, un cas qu'il avait visiblement étudié. "Il est fort", commentaient nombre d'élus à la sortie.

Certains en revanche, comme Jean-Luc Melenchon, s’agaçaient de ces échanges à bâtons rompus qui pouvaient parfois donner l'impression de traîner en longueur.

« Sa majesté Jupiter étant toujours en train de parler en direct et depuis 15h sur toutes les chaînes d’infos du pays, on patiente en plateau sans être certain que le débat ait lieu...¿ #Cnews » @leilachaibi - https://t.co/kZebqqgSMn pic.twitter.com/zF6oknalX0 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 15 janvier 2019

Fin d’un premier temps de dialogue à Bourgtheroulde. Le Grand Débat National doit aussi nous permettre d’inventer une nouvelle forme de démocratie. Merci aux maires présents pour ces longs échanges ! pic.twitter.com/jY2CavJBQV — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 janvier 2019