publié le 15/04/2019 à 06:38

Il y a six mois déjà, le département de l'Aude vivait de terribles inondations qui faisaient 15 morts et 75 blessés. Près de 20 000 maisons endommagées ou détruites. Ce lundi 15 avril au matin, RTL donne la parole à ces femmes et ces hommes sortis des radars de l'actualité et pour qui le cauchemar continue. C'est le cas du boulanger de Villegalhenc. Il n'a toujours pas rouvert son commerce.



Les indemnités sont très loin de couvrir le montant des dégâts. 30 centimètres d'eau dans le magasin de Gaël ont tout stoppé le 15 octobre dernier. Mobilier en bois fichu, matériel hors d'usage. "L'expert nous avait dit dans 15 jours vous êtes rouvert, j'attend toujours", déplore le boulanger. Pour 90.000 euros de dégâts, son assurance ne lui propose que 21.000 euros d'indemnisations. Une cagnotte en ligne lui a permis de récolter des fonds et il espère pouvoir rouvrir son commerce début juin.

Politique - Emmanuel Macron au pied du mur. Semaine décisive pour tenter de sortir de la crise des gilets jaunes... Cela commence par une allocution télévisée ce soir à 20 heures... L'entourage du président promet des décisions fortes, au risque de décevoir... Une séance d'explications est prévue après demain.... Emmanuel Macron, dans un exercice inhabituel, répondra aux journalistes lors d'une conférence de presse.



Justice - Des plaintes ont été déposée contre 4 gendarmes pour homicides involontaires. Ces militaires avaient fait la fête avec un collègue et l'avait laissé prendre le volant ivre en février dernier. Le chauffard avait tué un couple de retraités.



Football - Le PSG perd le Nord en Ligue 1. Paris a été humilié 5 buts à 1 chez son dauphin Lille hier soir. Le club de la capitale attendra donc encore avant de faire la fête. Un nul suffisait pour être sacré champion de France.