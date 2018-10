Inondations dans l'Aude : les sapeurs-pompiers à pied d'œuvre "toute la nuit"

publié le 17/10/2018 à 06:40

La nuit de lundi à mardi 16 octobre a été courte pour les pompiers, après les terribles inondations qui ont ravagé l'Aude et fait au moins 11 morts. "Les reconnaissances ont continué toute la nuit" car le risque de crue est encore "très sévère", abonde le commandant Jean-Paul Bosland, secrétaire Général adjoint de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France.



L'objectif principal des services de secours ce mardi matin est de rechercher les deux personnes toujours portées disparues. Les sapeurs-pompiers vont également s'affairer "pendant plusieurs jours" à déblayer et nettoyer les habitations et structures urbaines dévastées par les intempéries.

Les pompiers sont également impliqués dans l'aide aux populations fragiles. Au total, "près de 1.000 personnes ont été évacuées et environ 250 personnes sont toujours prises en charge dans les centres d'hébergement ouverts par certaines communes", selon la préfecture. "Il y a un énorme travail pour essayer de remettre un niveau de vie à peu près supportable", affirme Jean-Paul Bosland.

Préparés à ce type de mission, les sapeurs-pompiers peuvent compter sur une réserve de 250.000 hommes. "Une puissance opérationnelle" optimale pour réagir rapidement en situation de crise, rappelle le commandant.