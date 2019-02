publié le 18/02/2019 à 07:00

Le brigadier Olivier, 20 ans d'expérience, se trouvait sur le siège passager, aux côtés d'une toute jeune fonctionnaire qui effectuait une de ses premières sorties sur le terrain. C'est lui qui a pris la vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux par un syndicat, où l'on voit le fourgon avancer entre les files de l'embouteillage provoqué par la manifestation. Tout du long, des personnes masquées jettent des projectiles sur le véhicule et la jeune femme est en larmes.



"Ce déchaînement de violence nous a surpris", explique le brigadier au micro de RTL. "On n'était pas là pour assurer une mission de maintien de l'ordre, on était venus pour une sécurisation de leur manifestation" poursuit-il.

Concernant les attaquants, "la majorité est cagoulée et masquée, donc on sait très bien que ce ne sont pas des "gilets jaunes"", précise Olivier, avant d'ajouter : "c'est inadmissible de s'en prendre comme ça aux forces de l'ordre". Le parquet de Lyon a ouvert une enquête.

