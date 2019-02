Un soldat, arme à la main, dans le village de Baghouz, aux confins de l'est syrien

publié le 16/02/2019 à 16:48

La victoire contre le groupe jihadiste État islamique (EI) en Syrie sera annoncée dans "quelques jours", a affirmé samedi un commandant de l'alliance arabo-kurde qui mène les combats dans l'est de la Syrie avec le soutien des États-Unis.



Les jihadistes sont désormais assiégés sur un réduit d'un demi-km², dans la zone du village de Baghouz, a indiqué lors d'une conférence de presse à la base d'Al-Omar ce commandant, Jia Furat. L'offensive contre l'EI a été ralentie en raison de la présence de "nombreux civils à l'intérieur" du réduit que les jihadistes continuent de défendre avec acharnement, a indiqué plus tôt à l'AFP un porte-parole des Forces démocratiques syriennes, Adnane Afrine, ajoutant avoir été "surpris de voir des civils émerger des tunnels et de souterrains creusés par l'EI".

Après sa montée en puissance en 2014, l'État islamique avait établi un "califat" sur un territoire vaste comme la Grande-Bretagne à cheval sur l'Irak et la Syrie. Les jihadistes y avaient établi leur propre administration, exécutant et torturant ceux qui ne respectaient pas leur loi de fer et fomentant des attentats meurtriers y compris à l'étranger.

Parallèlement à cette annonce, le vice-président américain Mike Pence a promis que les États-Unis continueront à lutter contre "les vestiges de l'EI" à long terme, malgré le retrait annoncé des 2.000 soldats américains de Syrie.

