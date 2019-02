publié le 06/02/2019 à 22:41

Le rapport annuel de la Cour des comptes, toujours à la recherche d'une éventuelle gabegie dans différents domaines publics pointe du doigt tout d'abord le gouvernement et son défi annoncé de baisser les dépenses. Les 11 milliards d'euros perdus en pleine crise des "gilets jaunes" ont fragilisé les comptes de l'État.



La Cour épingle également d'autres secteurs comme la gestion du Mobilier national, une institution chargée de l'ameublement des résidences présidentielles, qu'elle juge "à bout de souffle".

Collections mal entretenues, gestion "sclérosée" du personnel, restaurations ratées, la Cour critique avec virulence le MNGBS (Le Mobilier national et les Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie) chargé également de la création d’œuvres contemporaines et de la valorisation du patrimoine.

La Cour dont le précédent contrôle est intervenu en 1997 préconise mercredi dans son rapport 2019 une "profonde transformation" de l'institution qui emploie 350 agents et dont "le coût budgétaire s'établit à 25 millions d'euros" ou son éclatement entre la création, la gestion des objets et l'ameublement.

Économie - La Commission européenne a interdit mercredi 6 février la fusion entre Alstom et Siemens, provoquant la colère de Paris et Berlin.



Faits divers - Patrick Jouclas, qui avait lancé un appel pour retrouver son fils dont il était sans nouvelle depuis l'incendie de la rue Erlanger le 4 février, annonce sur sa page Facebook que Jonathan a été retrouvé mort dans son appartement.



Justice - La responsable du groupe de sécurité du Premier ministre a été entendue mardi dans le cadre de l'enquête sur les conditions d'enregistrement d'une conversation controversée entre Alexandre Benalla et Vincent Crase, diffusée par Mediapart.