publié le 06/02/2019 à 22:05

La petite église de Notre-Dame des enfants à Nîmes (Gard) a été victime d'actes de vandalisme, a-t-on appris mercredi 6 février de sources judiciaires et policières.



Les dégradations commises dans le bâtiment situé dans le quartier des Amoureux, dans l'est de Nîmes, ont été constatées mercredi matin. Le tabernacle a été cassé, des hosties projetées sur les murs et à terre, divers objets religieux dégradés et des excréments ont même été jetés sur les murs intérieurs de l'édifice, selon les mêmes sources.

Le parquet de Nîmes a ouvert une enquête confiée aux policiers de la sûreté départementale de Nîmes.