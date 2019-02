La Nasa publie les premières images détaillées de l'astéroïde Bennu

publié le 06/02/2019 à 20:02

À 76 millions de kilomètres de la Terre, la sonde Osiris-Rex de la Nasa poursuit son exploration de l'astéroïde Bennu.



Lancé en septembre 2016 à la poursuite de ce rocher spatial de près de 500 mètres de diamètre, l'engin a livré de nouvelles photos de sa cible. Le 17 janvier dernier, le chasseur d'astéroïdes a survolé ce gros caillou à une altitude de 1.600 mètres et a pu capturer des images inédites avec sa caméra NavCam embarquée.

Les clichés ont été recadrés et leur contraste ajusté afin de mieux révéler les caractéristiques de la surface du rocher. Ils montrent le pôle sud de Bennu et donnent une première idée de sa masse et de sa gravité. À l'échelle, la portion de l'astéroïde photographiée mesure environ 50 mètres de large. Il s'agit des images les plus détaillées jamais publiées à ce jour.

Ces images sont les plus précises jamais réalisées de l'astéroïde Bennu Crédit : NASA/ Goddard / Université de l’Arizona/ Lockheed Martin

Osiris-Rex a pour objectif d'étudier au plus près Bennu, sa composition ainsi que ses propriétés chimiques et physiques pour en apprendre davantage sur les origines du système solaire. La sonde a déjà repéré la trace de minéraux hydratés qui pourrait signifier que l'astéroïde abritait de l'eau liquide dans le passé. L'an prochain, elle le survolera à basse altitude afin de collecter des échantillons à sa surface pour les ramener sur Terre d'ici 2023.



Sous surveillance depuis sa découverte en 1999, Bennu est un astéroïde primitif âgé de 4,5 milliards d'années. Sa composition pourrait nous éclairer sur la formation du système solaire et sur le rôle joué par les astéroïdes dans l'apparition de la vie. Il doit aussi nous permettre de réfléchir aux parades possibles face aux menaces de l'espace. Bennu est en effet un astéroïde géocroiseur potentiellement dangereux pour la Terre. Selon les estimations des scientifiques, il aurait une chance sur 2.700 de frapper notre planète entre 2175 et 2196.