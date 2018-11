et Dominique Tenza

publié le 03/11/2018

C’est l’élection du week-end. Elle a lieu en France, mais à 18.000 kilomètres de Paris, en Nouvelle-Calédonie. Ce petit archipel du Pacifique, grand comme deux fois la Corse a le choix : rester Français, ou prendre son indépendance. Un référendum historique, attendu depuis 30 ans.



En Nouvelle-Calédonie, c'est déjà dimanche et dans quatre heures, à 8 heures à Nouméa, 22 heures à Paris, les 284 bureaux de vote ouvriront leurs portes sous haute sécurité. Plus d'un millier de gendarmes ont été mobilisés à cette occasion, même si pour le moment aucun signal inquiétant n'est à rapporter.

Hier, les deux camps se sont exprimés une dernière fois avant la période de réserve. Les Indépendantistes d'un côté, les Loyalistes de l'autre. Pour que tout se déroule le plus sereinement possible, des délégués prendront place dans la quasi-totalité des bureaux. Ce sont des magistrats, des fonctionnaires de préfecture qui ont été envoyés par Paris pour surveiller les opérations et s'assurer que le verdict qui sortira ce dimanche des urnes soit incontesté.

Enfin, une quinzaine d'observateurs missionnés par l'ONU seront également présents, car la Nouvelle-Calédonie reste officiellement selon les Nations unies un territoire décolonisé.

