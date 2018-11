L'ancien maire de Nice Jean-Paul Baréty (RPR) est décédé

publié le 03/11/2018 à 17:52

C'est avec une "grande tristesse" que Christian Estrosi, le maire de Nice, a annoncé samedi 3 novembre le décès de Jean-Paul Baréty, ancien édile de la ville de 1993 à 1995. Celui qui fut également député des Alpes-Maritimes de 1994 à 1997 s'est éteint à l'âge de 90 ans.



En 1993, Jean-Paul Baréty, membre du RPR, avait été élu par le conseil municipal dans une période de transition après la fin de l'ère Jean Médecin. Il avait été battu aux municipales suivantes, en 1995, par un candidat divers droite, Jacques Peyrat. Pour le Républicain Christian Estrosi, Jean-Paul Baréty a "assumé, dans des circonstances particulièrement difficiles, la magnifique, exaltante et rude charge de maire de Nice".

Éric Ciotti, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a également tenu à rendre hommage à l'ancien maire, qui s'était notamment impliqué dans la défense du patrimoine et des traditions niçoises en tant que président de l'Acadàmia Nissarda. Éric Ciotti a exprimé son "affection particulière pour cet homme fin et discret, pétri de culture et érudit". "C'était un homme de conviction et de fidélité qui a partagé tous les combats de la famille gaulliste", a-t-il ajouté sur Twitter.

C’est avec une grande tristesse que j’apprends la mort de Jean-Paul Baréty, ancien maire de Nice. Il laisse à notre ville cette passion, intacte, qu’il nous a appris à partager et à laquelle nous resterons fidèles. Nice lui rendra un hommage particulier. pic.twitter.com/KiiCReBJUH — Christian Estrosi (@cestrosi) 3 novembre 2018

Immense tristesse d’apprendre le décès de mon ami Jean-Paul Baréty ancien député-maire de #Nice06. C’était un homme de conviction et de fidélité qui a partagé tous les combats de la famille gaulliste. Sincères condoléances à sa famille et à tous ses proches — Eric Ciotti (@ECiotti) 3 novembre 2018