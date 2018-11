et AFP

publié le 03/11/2018 à 18:01

A-t-on évité une tentative d'évasion à la maison d'arrêt de Douai (Nord) ? C'est la question qui se pose après la découverte d'une centaine de gammes de produits explosifs dans un bâtiment de l'établissement le 26 octobre dernier, comme l'a révélé La Voix du Nord.



Saisie par le procureur, la police judiciaire de Lille a ouvert une enquête. "Ce sont des explosifs qui sont utilisés dans le cadre d’opérations militaires", a indiqué le parquet de Lille, en charge de l’enquête. Ces produits explosifs "auraient pu faire de gros dégâts", a ajouté une autre source.

À la suite de cette découverte, une vaste fouille à été organisée dans une quinzaine de cellules mercredi 31 octobre. À cette occasion, une quarantaine de personnes étaient mobilisées dont deux brigades cynophiles, des officiers de la police scientifique, des démineurs, et une vingtaine de surveillants de nuit en poste. "En 18 ans de carrière, je n’avais jamais vu un tel déploiement de forces", a confié une source syndicale à France Bleu Nord.

Des fouilles ont été réalisées

Après cinq heures de fouille, aucun détonateur n'a été retrouvé. En revanche, les enquêteurs ont mis la main sur des téléphones portables, ainsi que des listes de numéros de téléphones et des mails. Tout cela sera analysé pour tenter de déterminer qui comptait faire usage des explosifs, quand, et surtout comment ces engins ont pu entrer dans la prison.



Pour le moment, aucun suspect n'a été placé en garde à vue dans cette enquête, a indiqué le parquet de Lille. Toutefois, le matin de la fouille, un détenu placé à l’isolement deux jours plus tôt, aurait été transféré vers un lieu inconnu, précise France Bleu Nord. Ce transfert pourrait être lié à cette affaire.