Météo France place deux départements en vigilance orange orages et inondation

publié le 03/11/2018 à 16:17

Météo France a placé deux départements en vigilance orange "orages" et "pluie-inondation", samedi 3 novembre dans l'après-midi. Il s'agit de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. Le début du phénomène est attendu pour dimanche, dès minuit et devrait prendre fin lundi, à minuit.



En seconde partie de nuit de samedi à dimanche, plusieurs passages pluvio-orageux actifs vont concerner la Corse, tout d'abord sur le sud de l'île puis, en fin de nuit et journée, sur l'ensemble de la façade orientale principalement. Ces passages orageux donneront des précipitations intenses de l'ordre de 50/60mm en une à deux heures. Ces orages pourront être accompagnés de grêle et de rafales de vent.

Entre ces vagues orageuses, des précipitations se produiront encore sur les versants est. On attend des cumuls de l'ordre de 80/100mm, localement 130/150mm au moins. D'autres passages orageux à confirmer pourront se produire en soirée dimanche.

Carte de vigilance Météo France, le 3 novembre à 16h Crédit : Météo France

Les autorités recommandent la plus grande prudence dans les déplacements et les loisirs, et appellent à éviter d'emprunter le réseau routier secondaire.



En début de semaine, l'île avait déjà été balayée par la tempête Adrian avec des rafales à 160 km/h, faisant un blessé grave et privant d'électricité des milliers de foyers. Le niveau d'alerte rouge avait été déclenché.