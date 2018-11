VIDÉO - L214 dénonce la cruauté envers des chevreaux et des bovins

publié le 03/11/2018 à 10:43

"Les commanditaires de ce meurtre, c'est nous". L'association de défense des animaux L214 a publié une nouvelle enquête ainsi qu'une vidéo (voir ci-dessous) tournée dans un abattoir de l'Indre à la fin de l'été. Elle témoigne de bovins découpés vivants, des bêtes suspendues et saignées encore conscientes et de règles d'hygiène non respectées.



L 214 a porté plainte auprès du procureur de la République de Châteauroux pour maltraitances et sévices graves. L'abattoir a fait de même "pour intrusion dans les locaux et captation d'images dans un lieu privé", le parquet a ouvert une enquête.

"En 2016, un rapport accablant des services vétérinaires avait déjà identifié des non-conformités majeures qu’on retrouve dans cette nouvelle enquête, deux ans plus tard", écrit L214 dans un communiqué.

"C'est un abattoir qui a évolué avec des mises aux normes il y a trois ans maintenant, dans lequel nous avons investi. Ça pose question par rapport aux protocoles qui ne sont pas respectés. Il n'y a pas de suspension de l’abattage des animaux pour l'instant, mais des décisions drastique seront prises", a commenté sur RTL François Daugeron, le président de la communauté de communes de la Châtre Sainte-Sévère qui gère l'abattoir.



L214 demande à Système U et Carrefour, qui commercialisent de la viande issue de cet abattoir, de cesser immédiatement de s’approvisionner auprès de celui-ci.

> L'enfer pour les animaux à l'abattoir du Boischaut (Indre)