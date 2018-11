Route du Rhum 2018 : les échos des pontons du samedi 3 novembre

publié le 03/11/2018 à 18:26

La plupart des voiliers a quitté les bassins de Saint-Malo ce samedi après-midi. Les autres le feront au cours de la nuit. Une fois passé les écluses, direction les zones de mouillage à Dinard et Cancale pour tous les concurrents qui doivent laisser une personne à bord de leur voilier. Évidemment, ce n’est pas le skipper qui va passer une dernière nuit à terre.

Zone de départ

Le départ 2014 à la Pointe du Grouin Crédit : Alexis Courcoux

La zone de départ de la 11e route du Rhum se situe au large de la Pointe du Grouin à Cancale, à dix kilomètres à l’est de Saint-Malo. Une zone que les concurrents rejoindront dimanche en fin de matinée, et qui, compte tenu du nombre de concurrents au départ (123) est large de 3 milles nautiques et à l’intérieur de laquelle trois zones ont été définies pour répartir les catégories de bateaux. Ainsi, les Ultime seront au large alors que les Class40 seront au plus près des côtes.

8.000 spectateurs sur l'eau

Le "Pont Aven" au départ de la Route du Rhum 2014 Crédit : Alexis Courcoux

Si tout au long de la côte, le public devrait être nombreux (plus de 200.000 spectateurs) il y aura également près de 8.000 privilégiés qui assisteront au départ sur l’eau entre la zone de départ et le cap Fréhel. Spectacle garanti depuis des bateaux privatisés, des voiliers, des navettes mais aussi deux Ferries dont le "Pont Aven" qui accueillera à lui seul 1.200 personnes. C’est d’ailleurs de ce navire que sera donné le coup d’envoi de la Route du Rhum à 14 heures précises.

Des rafales à 55 nœuds

Si pour le départ les conditions météo devraient être relativement clémentes avec un vent moyen de 15 nœuds, les conditions devraient se durcir mardi avec l’arrivée d’une forte dégradation et des vents violents attendus avec des rafales pouvant aller jusqu'à 55 nœuds au large du Cap Finistère. La direction de course a donc annoncé samedi lors du briefing météo auquel les skippers avaient obligation d’assister que certains auront la possibilité de s’arrêter et d’aller s’abriter .

Voulzy l'habitué

Laurent Voulzy, son épouse Mirella et le navigateur Aymeric Chappellier Crédit : Aïna pour RTL

À chaque départ de Route du Rhum il est sur les pontons. Laurent Voulzy n’a pas dérogé à la règle et est venu ce samedi sur les pontons de Saint-Malo avec son épouse Mirella pour encourager Aymeric Chappellier. Il faut dire que le chanteur d’origine Guadeloupéenne est le parrain du Class40 "Aïna, Enfance et Avenir" et est très actif auprès de cette association qui aide les enfants démunis malgaches.