Un coup de communication parfaitement millimétré. Lors de la deuxième grande journée de grève climatique, 15.000 militants ont manifesté à Paris et une centaine d'entre eux s'est rendue à la mairie du XIXe arrondissement pour décrocher le portrait officiel d'Emmanuel Macron.



"Cela va présenter le vide de la politique environnementale" estime l'une des manifestantes tandis que Thibaut, 23 ans, qui a décroché le tableau, affirme que son action "permet d'enlever Emmanuel Macron pour lui faire un peu voir l'extérieur et l'état dans lequel le pays est".

Cette action coup de poing de désobéissance civile est complémentaire selon eux avec la participation électorale. Ces militants se déplaceront ce dimanche 26 mai aux urnes dans le cadre des élections européennes. L'affaire est quant à elle prise très au sérieux par les autorités, qui en ont confié le suivi au bureau de la lutte anti-terroriste (B-LAT).

À écouter également dans ce journal

Lyon - L'explosion d'un colis piégé a fait au moins huit blessés.

International - La Première ministre britannique Theresa May a annoncé sa démission ce vendredi 24 mai. Usée et contestée par l'interminable casse-tête du Brexit, qu'elle n'a pas réussi à mettre en œuvre, elle est victime des profondes divisions de la classe politique, jusque dans son propre parti.



Faits divers - 8 alpinistes sont morts dans leur ascension de l'Everest depuis le début de la saison. Si la météo est pourtant au beau fixe, les candidats à l'ascension sont de plus en plus nombreux ce qui cause des embouteillages sur le plus haut sommet du mondes (8.848 mètres).



Culture - Au festival de Cannes, la star du jour est Sylvester Stallone qui est venu présenter en exclusivité "Rambo 5", ultime volet des aventures de l'ancien combattant du VietNam. Il s'appelle "Last blood".