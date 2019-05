publié le 21/05/2019 à 21:33

Emmanuel Macron monte au front. À six jours des élections européennes, le président de la République a accordé un entretien à la presse régionale où il défend notamment son rôle d'"acteur" et non de "spectateur" dans la campagne des européennes.



Il prend des risques, il le sait et il ne s'en cache pas. Il n'est pas le premier président à le faire mais il l'affiche plus clairement. Plus il personnalise l'élection, plus une éventuelle défaite sera à ses dépens.

Et d’autre part, comme il a beaucoup d'adversaires dans l'opinion, on peut imaginer que son omniprésence peut, à la fin de la campagne, mobiliser contre lui. Il le fait parce qu'il est européen et que c'est sa conviction, il le fait parce que sa liste ne se porte pas idéalement toute seule. Il essaye d'intervenir dans la bataille et il pense qu'il est mieux placé que quiconque pour mobiliser son propre électorat alors que la moitié ne s'est pas vraiment mobilisé.

Mais alors, en cas de victoire du Rassemblement national, quelles seraient les conséquences politiques ? Ça va dépendre de la marge, mais ce qu'on peut imaginer, c'est que s'il perd ces élections, ce sera une revanche pour Marine Le Pen, ce sera revigorant pour toutes les formes d'opposition et ça rendra les réformes plus compliquées.