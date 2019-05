Qui est Sylvester Stallone ?

publié le 20/05/2019 à 13:02

Un poing levé, des yeux qui tombent, une voix reconnaissable entre mille… Dès son premier film, il est devenu une icône d’Hollywood.

Et pourtant le début de carrière de Sylvester Stallone est très violent, personne ne veut de lui.Il est humilié, rabaissé…il y a de tout dans ce début de carrière : de la pub, un petit rôle dans un film de Woody Allen et même un porno soft appelé « l’Etalon Italien »...jusqu’au jour où il décide d’écrire lui-même son histoire. Parce que Sylvester Stallone n'est pas qu'un acteur, il est aussi un scénariste méconnu.

C'est en sachant se créer sur mesure deux des héros les plus populaires de l’histoire du cinéma, Rocky et Rambo, qu'il deviendra la star planétaire que nous connaissons aujourd'hui.



Avec notre invité le réalisateur Antoine Coursat, on vous raconte le destin de Sylvester Stallone.

à voir : le documentaire Stallone, profession héros



> Stallone, profession héros (documentaire Cmplet) | ARTE Cinema Durée : 52:46 |