publié le 17/10/2018 à 19:19

Après sa grosse colère médiatique, Jean-Luc Mélenchon est plus que jamais dans le viseur de la justice. Le parquet a ouvert une enquête pour "menaces" et "violences" après les accrochages qui ont opposé les Insoumis aux magistrats et policiers, lors des différents perquisitions.



L'affaire met toute la classe politique en ébullition. L'ambiance était encore une fois bouillante cet après-midi au palais Bourbon autour de cette affaire Mélenchon. Cela a commencé dès 15 heures, lors des Questions au gouvernement. Alexis Corbière a interpellé le premier ministre, qui lui a répondu de façon très ferme. "Mais monsieur le député, les images que j'ai vues étaient d'une très grande violence à l'égard de fonctionnaires de police qui exerçaient leur mission", a lancé Édouard Philippe.

Une heure plus tard, Jean-Luc Mélenchon a justifié sa réaction devant les médias, avant que la garde des Sceaux en personne ne vienne donner sa version des faits. "Vous savez il y a des procédures, il y a des garanties, qui existent pour chacun des citoyens. Elles sont respectées, elles l'ont été dans l'affaire dont nous parlons", a-t-elle expliqué.

