publié le 17/10/2018 à 16:05

Wojciech Janowski avait reconnu avoir commandité le meurtre d'Hélène Pastor. Le lendemain, mercredi 17 octobre, il est condamné à la perpétuité, reconnu coupable de tous les faits. Le parquet avait requis cette condamnation.



Après avoir assuré "n'avoir jamais commandité quoique ce soit", il s'était rétracté par la voix de son avocat, Me Dupond-Moretti, le 16 octobre.

Me Dupond-Moretti a assuré aux jurés que Wojciech Janowski avait agi pour protéger sa compagne Sylvia Ratkowski, la fille d'Hélène Pastor, malmenée psychologiquement par sa mère, selon lui. C'est précisément le mobile qu'avait avancé dans ses aveux recueillis en garde à vue l'ex-consul honoraire de Pologne à Monaco, avant de se rétracter.



Le tireur, et le guetteur et recruteur du guet-apens organisé à Nice en mai 2014, Samine Said Ahmed et Al Haïr Hamadi, ont eux aussi été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Le coach sportif de Wojciech Janowski, que ce dernier avait chargé d'organiser l'exécution, a quant à lui été condamné à 30 ans de réclusion.



Hélène Pastor, 77 ans, héritière d'un empire immobilier monégasque, et son chauffeur égyptien Mohamed Darwich, 63 ans, avaient été mortellement blessés par balles, le 6 mai 2014, devant un hôpital à Nice. Dix personnes sont jugées devant les assises pour leur participation, à des degrés divers, à ce double assassinat.