31/05/2019

Les policiers sont en colère. Le syndicat Alliance reproche au procureur de Paris de "jeter en pâture" les forces de l'ordre. Rémi Heitz assure en effet dans Le Parisien que des policiers mis en cause pour violence depuis le début du mouvement des gilets jaunes seront renvoyés devant la justice.



Car pour le moment, sur les 174 enquêtes ouvertes à Paris depuis novembre dernier pour violences policières présumées, aucune n'a été bouclée. Aucun policier aucun gendarme n'a été sanctionné ou renvoyé devant un tribunal. Ce sera le cas, c'est qu'affirme le procureur de paris, mais ce type d'enquête prend du temps, plus de temps que pour les dégradations et les violences des manifestants.

Justification du magistrat : il faut confronter les témoignages, les vidéos, et les données techniques pour déterminer si oui ou non le policier a fait un usage légitime de la force. Les affaires les plus complexes, huit à ce jour ont d'ailleurs été confiées à un juge d'instruction.

C'est le cas des faits dénoncés par Jérôme Rodrigues, le manifestant éborgné à la Bastille, ou du tabassage filmé de "gilets jaunes" dans un Burger King par des CRS, le 1er décembre. À l'inverse, lorsque le parquet de Paris jugera infondée la plainte pour violences d'un manifestant, l'affaire sera classé sans suite. Selon nos informations, cela pourrait concerner plusieurs dizaines de dossiers.

