publié le 11/06/2019 à 15:46

Les personnels des hôpitaux manifestent devant le ministère de la Santé ce mardi 11 juin et ce alors que le projet de loi Santé doit être adopté par le Sénat. Depuis trois mois, les urgentistes sont en grève pour dénoncer les conditions de travail de plus en plus difficiles et réclamer plus de moyens.



Le personnel des urgences doit faire face à des services saturés. Selon la Cour des comptes, 4 millions de patients se rendent chaque année aux urgences sans en avoir besoin. En cause : le manque de médecins généralistes.

Ces 4 millions de patients représentent 1/5 environ du nombre de personnes admises aux urgences. En effet, chaque année, 21 millions de personnes vont aux urgences. Un nombre d'admissions qui augmente de 3,5% par an en moyenne et qui a doublé en 20 ans, selon les chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES).

29.000 patients par service chaque année

Au total, la France compte 641 services d'urgence, qui dépendent à 77% du secteur public. Chaque année, chaque service accueille en moyenne 29.000 patients.



Les urgences coûtent de plus en plus cher : 3,1 milliards d'euros en 2016. Pour l'Assurance maladie, cela revient à 115 euros la consultation en journée et 150 euros la nuit, selon un rapport de la Cour des comptes publié en 2019.

Entre 4 et 8h d'attente pour 25% des patients

9.500 personnes exercent au sein des services d'urgence. C'est 13% de plus en 3 ans. Un chiffre pourtant loin de compenser la hausse du nombre de consultations. Car le temps d'attente reste encore très long. En Île-de-France, il faut attendre 2h40 en moyenne, et entre 4 et 8 heures pour 25% des patients.



Si bien que depuis l'été dernier, 30.000 patients sont restés sur des brancards la nuit, faute de lit d'hospitalisation, selon le syndicat Samu - Urgences de France.