Les "gilets jaunes" ont donc de nouveau manifesté samedi pour l'acte 16 de leur mouvement. Une journée présentée par les organisateurs comme un prélude avant un gros mois de mars qui marquera la fin du Grand Débat National. Un prélude qui n'a pas attiré les foules : à 14h, le Ministère de l'Intérieur comptabilisait 5.600 manifestants dans toute la France, dont un peu moins de 1.500 à Paris.





Ce samedi de mobilisation coïncidait avec la présentation du dernier film du député insoumis François Ruffin sur ce mouvement des Gilets Jaunes. Occasion pour le patron de la France Insoumise, Jean Luc Mélenchon, de s'exprimer une nouvelle fois sur ces manifestations hebdomadaires.

"On remarque qu'il se produit un fait qui me parait très important. 16 semaines d'insurrections, dans un pays avancé, c'est un fait absolument et radicalement nouveau", a déclaré Jean-Luc Mélenchon. "Le 16 mars sera un très gros évènement, n'en doutez pas", a-t-il ajouté.

Corruption - Marc Fratani, ancien attaché parlementaire de Bernard Tapie, se livre à un règlement de comptes particulièrement sévère ce samedi dans Le Monde. Il y est question de politique, d'arrangements avec le Front National mais aussi de football et de l'Olympique de Marseille. Marc Fratani détaille dans cet entretien une véritable entreprise de corruption.



Algérie - En Algérie, les dizaines de milliers de personnes qui ont défilé vendredi contre la perspective d'un 5ème mandat de Bouteflika, comptent les heures jusqu'à dimanche soir, la limite pour le dépôt des candidatures.

Transports - Bon Anniversaire à un retraité qui aura tant fait rêver ! Le Concorde a 50 ans...



Il y a un demi-siècle exactement, le premier prototype piloté par André Turcat décollait de l'aéroport de Toulouse.



Sport - La championne olympique de ski, Perrine Laffont, continue d'enchainer les titres comme les bosses. Pour la deuxième année consécutive, elle a remporté ce samedi matin la Coupe du Monde de ski de bosses qui lui assure de décrocher le Globe de Cristal avant même la dernière épreuve.