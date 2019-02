publié le 25/02/2019 à 11:14

Quelques centaines de personnes ont de nouveau manifesté dimanche 24 février dans le centre d'Alger contre un cinquième mandat du Président Bouteflika. Une mobilisation bien plus faible que celle de vendredi 22 février, qui a surpris par son ampleur.



Des dizaines de milliers de personnes, répondant à des appels lancés par des anonymes sur les réseaux sociaux, étaient alors descendues dans la rue, notamment dans la capitale, où les manifestations sont pourtant strictement interdites depuis 2001.

Au même moment à Paris, s'est tenu un rassemblement place de la République sur le même sujet. Il y avait énormément de jeunes parmi les manifestants à l'image de Catherine une étudiante franco-algérienne qui déclare au micro de RTL : "La situation là-bas elle est plus possible. Ça m'insupporte. C'est surtout la jeunesse qui me fait mal au cœur parce qu'il n'y a aucune infrastructure, aucune possibilité d'évolution pour les jeunes, aucune perspective d'avenir." "Ce que je vois aussi c'est un pays qui reste figé, des routes délabrées, des hôpitaux insalubres. On a des écoles inexistantes, des facultés qui ne produisent rien", ajoute-t-elle.

Pendant ce temps-là, le Président algérien Bouteflika, 81 ans, a atterri à Genève en Suisse afin d'effectuer des examens médicaux. Au pouvoir depuis 1999, il a annoncé début février dans une "lettre à la Nation" qu'il briguerait un cinquième mandat lors de la présidentielle qui aura lieu le 18 avril 2019 en Algérie.