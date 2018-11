publié le 27/11/2018 à 18:55

La plainte pour viol déposée contre le député Rassemblement National (ex-FN) Gilbert Collard a été classée sans suite fin octobre, les enquêteurs de la police judiciaire de Marseille n'ayant "pas établi" les faits allégués.



"Le classement sans suite a été prononcé pour absence d'infraction, pas pour éléments insuffisants, ce qui est rare", a déclaré Me Collard. L'enquête avait été ouverte après la plainte d'une femme le 12 juin à Fréjus, dans le Var, affirmant avoir été violée par l’avocat à son cabinet à Marseille en 2006 et 2007.



"Je pense que cette personne a été manipulée, mais je veux savoir d'où est venu ce sale coup", a insisté Me Collard. "Quand on pense que 18 enquêteurs de la brigade criminelle, la fine fleur de la police judiciaire de Marseille, ont été mobilisés sur cette histoire pendant trois mois...", a ajouté le député du Gard.

Dès le 15 juin, après la révélation de la plainte le visant, Me Collard avait promis de "faire payer" pour la "salissure" subie, affirmant privilégier "l'hypothèse (d'une) pathologie exploitée" et évoquant certaines clientes "perturbées". Gilbert Collard est depuis 40 ans à la tête d'un cabinet d'avocats basé à Marseille, qui compte actuellement six avocats.

