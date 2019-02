publié le 27/11/2018 à 06:16

La bataille autour de la succession de Johnny Hallyday est encore loin d'être terminée. Laura Smet et David Hallyday demandent la suspension du versement de 75% des revenus découlant des ventes de disques de leur père désormais versés à sa veuve, Laeticia. La justice se penche ce mardi 27 novembre à Paris, sur cette demande de gel d'une partie des royalties du chanteur.



Ce gel des royalties concerne notamment l'album posthume, "Mon pays c'est l'amour", du chanteur. Ce 51ème disque s'est écoulé ces dernières semaines à plus d'un million d'exemplaires. Les aînés de Johnny Hallyday, qui contestent le testament de leur père, ont déjà obtenu dans une autre procédure le gel des droits d'auteur et des propriétés françaises de leur père.

Les avocats de David et Laura ont déposé un recours fin septembre, auprès du Tribunal de grande instance de Paris. Trois maisons de disques sont concernées par l'audience mardi matin : Warner, Universal et Sony. À l'issue de cette audience, la décision devrait être mise en délibéré.