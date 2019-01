Les actualités de 18h - "Ces cahiers doivent être des cahiers de droits et de devoirs", dit Macron

publié le 15/01/2019 à 19:00

Le grand débat national a été lancé ce mardi 15 janvier en Normandie. Le chef de l'État a discuté avec quelques centaines de maires dans un gymnase de la petite commune de Bourgtheroulde dans l'Eure. Il leur promet une discussion sans tabou. Le président s'est placé au centre de la salle, au milieu des élus. Ils ont pu, chacun à leur tour, lui livrer les doléances de leurs administrés telles qu'ils les ont reçues, sans filtre.



Ce n'est pas l'ambiance d'un rond-point. Le ton et la forme sont bien plus posés, les maires sont courtois, mais les colères transparaissent. Emmanuel Macron a expliqué qu'il ne fallait pas tout demander.

"Le mot cahier de doléances, il est rentré dans les mœurs, simplement nous sommes à un moment donné où ça doit être des cahiers de droits et de devoirs. Parce que les doléances, c'est comme s'il y avait un souverain qui pouvait donner des choses", a-t-il lancé. Une façon de dire que le grand débat, ce n'est pas Noël au mois de janvier.

