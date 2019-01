Recensement : 66.993.000 habitants en France en 2018, selon l'Insee

publié le 15/01/2019 à 12:00

Nous sommes 66.993.000 habitants en France, selon le bilan démographique 2018 de l'Insee. 64.812.000 personnes résident en métropole et 2.181.000 dans les départements d’outre-mer. La population a augmenté de 0,30 %. Comme les années précédentes, cette progression est due surtout au solde naturel, + 144.000 personnes, différence entre les nombres de naissances et de décès.



D'après ce bilan : la fécondité baisse depuis quatre ans mais ce recul ralentit, avec 1,87 enfant par femme, contre 1,90 en 2017. La France reste le pays le plus fécond de l'Union européenne. La France représente 13% de la population européenne, elle est le deuxième pays le plus peuplé derrière l’Allemagne qui compte 82,9 millions d’habitants.

L’Institut national des statistiques et des études économiques lance aussi l’enquête du recensement de la population pour l’année 2019, qui se déroulera du jeudi 17 janvier au samedi 16 février dans les communes de moins de 10.000 habitants concernées, et jusqu’au samedi 23 février dans les villes de plus de 10.000 habitants.