publié le 15/01/2019 à 17:17

Ce début d'année 2019 est une période faste pour l'affirmation de la puissance spatiale chinoise. Après être devenue le 3 janvier la première nation à faire alunir un engin sur la face cachée de la Lune, une portion jamais explorée par l'humanité jusqu'alors, la Chine vient d'annoncer qu'elle est aussi la première à avoir réussi une expérience botanique à la surface du satellite naturel de la Terre.



La télévision chinoise CGTN a déclaré ce mardi 15 janvier que les graines de coton transportées sur la Lune à bord de la sonde Chang'e 4 avaient commencé à germer. La chaîne publique a diffusé une série de photos montrant les premiers développements de la jeune pousse émergeant d'une structure en treillis après la germination des graines.

"C'est la première fois que les humains effectuent des expériences de croissance biologique sur la surface lunaire", a déclaré le professeur Xie Gengxin, de l'Université de Chongqing, à l'origine de cette expérience inédite.

Un écosystème terrestre à la surface de la Lune

L'un des principaux objectifs de la mission Chang'e 4 est de récréer un écosystème simple à la surface de la Lune. Les scientifiques ont placé à bord de la sonde plusieurs graines de coton, de pomme de terre, de colza, de cresson, des œufs de mouche et de la levure dans un petit cylindre contenant de l'air, de l'eau et de la terre. Ces espèces ont été choisies pour leur capacité à s'intégrer dans un écosystème élémentaire.



La lumière naturelle de la Lune doit permettre aux graines de se développer, puis l'oxygène qu'elles vont dégager doit favoriser la croissance des œufs de mouche qui, une fois éclos, produiront du dioxyde de carbone qui permettra alors aux plantes de poursuivre leur propre croissance.



Pour l'instant, seules les graines de coton ont pris. Mais les scientifiques s'attendent à ce que les graines de colza et de pommes de terre suivent dans les prochaines semaines. Il faudra attendre plusieurs mois pour que les plants arrivent à maturité.

La Chine veut créer une base lunaire habitée

Ces expériences sont cruciales pour l'ambitieux programme spatial de la Chine, dont le budget est estimé à 5 milliards d'euros par an. Si Chang'e 4 parvient à cultiver des pommes de terre à la surface de la Lune, des missions lunaires pourraient potentiellement être menées sans avoir besoin d'effectuer de longs et coûteux ravitaillement depuis la Terre.



Cette condition est essentielle pour établir un jour une base habitée sur la Lune, l'objectif poursuivi par la Chine à moyen terme en vue d'exploiter les ressources minérales du sol lunaire. Après Chang'e 4, quatre autre missions vers la Lune sont d'ores et déjà planifiées à cet effet.